Escluse lesioni muscolari per Bentancur e Chiellini

Betancur

Dopo il 3-3 di ieri in casa del Sassuolo, Juventus subito in campo per cominciare a preparare il match casalingo di lunedì sera contro la Lazio.



Bentancur e Chiellini sono stati sottoposti questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici "che hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno", fa sapere il club bianconero.



Domani giornata di riposo: ritorno in campo per gli allenamenti programmato per sabato pomeriggio.