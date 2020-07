Calcio: Milan presenta la nuova maglia, tra i testimonial c'è Ibrahimovic

Ibrahimovic presenta la nuova maglia del Milan

La nuova maglia del Milan per le partite della prossima stagione a San Siro farà il suo debutto in campo il 2 agosto contro il Cagliari nell'ultima giornata di Serie A.



"La maglia di AC Milan è simbolica, rappresenta l'orgoglio e l'appartenenza di milioni di tifosi in tutto il mondo - ha spiegato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer della società rossonrea - Il nuovo design rende omaggio alla tradizione, alla cultura e all'architettura iconica della nostra bella città. AC Milan si fonda sui valori di innovazione, comunità, integrità ed inclusività".



Tra i testimonial della nuova maglia rossonera ci sono Theo Hernandez, Lucas Biglia, Alessio Romagnoli, Hakan Calhanoglu e soprattutto Zlatan Ibrahimovic, in attesa di una offerta per restare al Milan anche la prossima stagione, che chiude il video promozionale.