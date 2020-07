Un estintore ferma Mick Schumacher

A metà gara, mentre il 'figlio d'arte' era in terza posizione e stava lottando per il podio, un pezzo di pneumatico deteriorato staccatosi dal treno anteriore ha colpito il pulsante di attivazione dell'estintore a bordo della vettura iniziando a riempire la monoposto di schiuma. Schumi Jr. ha provato a continuare la gara salvo poi vedersi costretto al ritiro dopo pochi giri.La gara è stata poi vinta dal danese Lundgaard davanti al neozelandese Ticktum.: “Capita una volta ogni dieci anni che un pezzo di gomma degli pneumatici colpisca questo piccolo interruttore che aziona l’estintore. È successo a me oggi mentre correvo per la terza posizione. Proprio sfortunato, ma il nostro ritmo gara anche oggi andava veramente forte”.Come detto dal figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1, il ritmo gara della sua Prema era eccellente e pertanto avrà l'occasione di rifarsi nel prossimo GP dell'Hungaroring dove nella passata stagione ottenne la sua prima vittoria in Formula 2