Spadafora:" L'autonomia dello sport va rispettata"

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora

"L'autonomia dello sport va salvaguardata: la politica deve restare fuori, deve farsi interprete dei bisogni e non delle singole persone. Accetto volentieri il richiamo della senatrice Sbrollini e lo condivido: aiutiamoci tutti quanti a tenere fuori la politica dallo sport".



Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora rispondendo all'interrogazione della senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini sulla riforma del settore.



"Mi auguro che questa legge venga fatta nel modo migliore possibile, seriamente - ha dichiarato la Sbrollini - Va fatta insieme, maggioranza e minoranza, perchè parliamo di un settore molto delicato, non riguarda soltanto il professionismo ma lo sport di base. Va scritta una pagina nuova sapendo che c'e' bisogno di competenze e autonomia vera: il ministro e' fondamentale che ci sia, ma deve operare con una linea chiara e non occupare completamente un mondo che deve restare a tutela dei lavoratori".