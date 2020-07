Pioli: "Vittoria meritata, testa già alla Juve"

Stefano Pioli

"Stiamo già pensando alla Juventus: archiviamo con soddisfazione questa vittoria, meritata dalla squadra. La prossima sarà difficile e importante, vogliamo insistere perché conosciamo la nostra situazione e le qualità dell'avversario. Meritiamo una classifica migliore e dobbiamo riportare il Milan in Europa League". Cosi' il tecnico rossonero Stefano Pioli commenta la vittoria con la Lazio all'Olimpico, che avvicina i suoi a un posto in Europa.



"Abbiamo cercato di limitare le qualità degli avversari: ho messo i centrocampisti tra le linee, abbiamo mantenuto lucidità e siamo sempre stati pericolosi. Una buonissima prova - ha sottolineato l'allenatore rossonero - ma non abbiamo tempo, penso già alle scelte per la Juventus".



Una battuta su Ibrahimovic, decisivo al suo ritorno in campo da titolare: "E' sempre un valore aggiunto, ci ha fatto crescere per qualità e personalità. Può fare e sta facendo la differenza nonostante l'età. E' un piacere vederlo lavorare. E' normale che non avesse i 90 minuti nelle gambe", ha concluso Pioli.