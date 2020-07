Pioli: "Con le grandi serve un Milan più cinico"

"La squadra ha la giusta mentalità per provare a comandare la partita. A Ferrara abbiamo avuto tantissime occasioni e dovevamo segnare più gol. Con avversari più forti servirà più cinismo". Dopo il 2-2 con la Spal, Stefano Pioli chiede più freddezza sotto porta al suo Milan, atteso da Lazio, Juve e Napoli.



"Dobbiamo fare il meglio possibile perché la classifica è corta", ha notato Pioli, sottolineando che "le squalifiche di Caicedo e Immobile tolgono due giocatori importanti alla Lazio che resta però molto completa e forte". Il Milan potrà contare su Ibrahimovic, non ancora al 100%. "Quanti minuti ha nelle gambe forse non lo sa nemmeno lui. Spero di aumentare il suo tempo di impiego domani sera".



"Non pensiamo alle altre partite, ma a domani sera. Questo è il miglior modo di prepararsi. Dobbiamo restare concentrati perché la classifica è corta - avverte Pioli -, ma anche dietro di noi. Non dobbiamo perdere energie mentali".



All'andata a San Siro finì 2-1 per la Lazio, una gara sempre particolare per Pioli che ha allenato i biancocelesti dal 2014 al 2016 portandoli in Europa League: "Noi siamo una squadra diversa dall'andata. Dovremo essere compatti, lucidi e capire i momenti della partita. La Lazio è una squadra completa, si sta giocando lo scudetto. Loro sono forti, ma anche noi abbiamo fiducia nei nostri mezzi".