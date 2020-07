Nibali: "Felicissimo per la partenza dalla Sicilia"

La Grande Partenza in Sicilia "riempie di gioia" Vincenzo Nibali, a caccia del tris al Giro d'Italia. Il siciliano è "entusiasta" per poter correre nella sua regione e considera la crono di Monreale e la terza tappa all'Etna già "molto pericolose" per la classifica generale: "Una grande salita alla prima settimana fa diventare la corsa molto difficile perché non saremo tutti al top. Sarà un grande punto interrogativo. Le tappe sulle Alpi decideranno chi conquisterà la Maglia Rosa".



Nibali, intervenuto al Giro Day, sfida il campione uscente Carapaz ("non gli daremo più tanto spazio, ora lo conosciamo bene") ed è curioso di vedere il 20enne Remco Evenepoel in un grande giro da tre settimane: "E' un corridore che stimo, è entrato di prepotenza ma ha sempre rispettato i più grandi. Potrebbe essere la sorpresa della corsa".