Pol Espargaro firma per Honda, Alex Marquez nel team LCR

Pol Espargaro

Pol Espargaro firma per la Honda Racing Corporation.



Il 29enne spagnolo lascia la Ktm, si unisce al nuovo team con un contratto di due anni e affiancherà Marc Marquez sulla RC213V.



Il fratello del campione del mondo, Alex, intanto ha rinnovato il contratto fino al 2022 e dalla prossima stagione correrà nel team LCR al posto di Cal Crutchlow.

"Sono molto orgoglioso di annunciare il mio rinnovo con la Honda, che mi ha dato l'opportunità di arrivare in MotoGP - ha detto Alex Marquez - Sono felice di unirmi al team LCR a fine 2020, che voglio ringraziare per la fiducia. Ora sono pronto per cominciare la stagione a Jerez e totalmente concentrato per dare il meglio".