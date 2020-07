La Samp cala il tris a Udine, rimonte nel recupero per Parma e Fiorentina

UDINESE - SAMPDORIA 1-3 |

Vittoria pesantissima in chiave salvezza per la Sampdoria, che nel faccia a faccia con l'Udinese riesce ad imporsi per 3-1 in rimonta.La prima grandissima palla gol del match è a favore della formazione ospite, che a ridosso del quarto d'ora va ad un passo dal vantaggio con una torsione aerea di Ramirez, neutralizzato con un super intervento da Musso. I blucerchiati sono piu' propositivi rispetto ai padroni di casa, ma al 37' è proprio la squadra di Gotti che riesce a sbloccare: Lasagna scappa via a Yoshida e fulmina Audero con un gran mancino dal limite, scatenando però le proteste liguri per una presunta spinta dell'attaccante in precedenza, che effettivamente sembra esserci ma non viene punita dall'arbitro. Equilibrio che si ristabilisce prima dell'intervallo grazie all'ex Quagliarella, che con un bel destro al volo da fuori area non lascia scampo a Musso.Ad inizio ripresa l'Udinese ha due ottime occasioni per tornare subito avanti, prima però Audero è attento. Con il passare dei minuti però i bianconeri si spengono e lasciano campo alla Sampdoria, che nel finale ne approfitta e con una rovesciata bellissima di Bonazzoli ribalta la situazione trovando il 2-1. Neanche il tempo di esultare che i padroni di casa troverebbero subito il pari con Nuytinck, annullato però per un netto tocco con la mano. E nel recupero ci pensa Gabbiadini a sigillare il successo blucerchiato firmando il definitivo 3-1.Incredibile rimonta del Parma, che in pieno recupero rimonta due gol al Bologna nel derby della Via Emilia. I felsinei sbloccano la partita dopo 5 minuti, su azione d'angolo Danilo salta in anticipo su Hernani e batte Sepe con un colpo di testa in torsione. Al 16' il raddoppio: Soriano riceve al limite dell'area, si porta il pallone sul sinistro e indovina un preciso diagonale sul quale il portiere di casa non può arrivare. Gli ospiti mantengono il doppio vantaggio fino al 93' quando Kurtic sfrutta una deviazione e, tutto solo, trova la rete di testa. Al 95' arriva il clamoroso 2-2: Skorupski esce male e Inglese di testa pareggia. In classifica i rossoblù sono decimi con 42 punti, mentre i ducali dodicesimi a quota 40.Un gol di Cutrone al sesto minuto di recupero evita alla Fiorentina il ko in casa contro il Verona. L'ex attaccante rossonero sfrutta una palla filtrante in area di Chiesa, anticipa Silvestri in uscita e pareggia i conti. I veneti erano passati in vantaggio al 18': lancio perfetto di Amrabat a premiare l'inserimento di Faraoni che, dimenticato dalla difesa viola, si coordina in acrobazia e batte Dragowski. In classifica i gialloblù sono noni con 44 punti e vedono allontanarsi le possibilità di lottare per un posto in Europa League, mentre i gigliati salgono a quota 36 in 13esima posizione.Si chiude a reti inviolate la sfida tra Cagliari e Lecce. Alla Sardegna Arena risultato inchiodato sullo 0-0 nonostante le tante occasioni da entrambe le parti. I salentini gettano l'opportunità di contro-scavalcare il Genoa e restano al terzultimo posto.