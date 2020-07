Inzaghi: "Un ko pesante ma non molliamo"

Simone Inzaghi

''E' una sconfitta che pesa per la classifica e per la rincorsa ma oggi abbiamo avuto difficoltà oggettive e non siamo stati fortunatissimi negli episodi chiave. Abbiamo preso gol su autorete e poi su rigore e quando potevamo riaprirla abbiamo preso un gol con Rebic. Sconfitta pesante ma non molleremo niente''. Sono le parole dell'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, al termine della sfida persa 3-0 contro il Milan.



''E' normale che giocare 4 gare in meno di due settimane è dura ma dobbiamo già guardare avanti alla partita di Lecce. Sappiamo il percorso fatto ma non abbiamo intenzione di mollare'', conclude il mister biancoceleste.