Inzaghi: "Scudetto? Prima la qualificazione alla Champions, poi si vedrà"

"Siamo abituati a vivere in emergenza in questo periodo, ma qualsiasi modulo o schieramento, la squadra penso domani possa fare un'ottima gara domani. L'emergenza è uno stimolo in più, lo hanno dimostrato i ragazzi a Torino. Era la terza partita in tre giorni e hanno dimostrato carattere, umiltà e spirito di sacrificio". Lo dice il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, alla vigilia del match di domani contro il Milan all'Olimpico dove oltre ai tanti infortunati dovrà fare a meno anche di Immobile e Caicedo in attacco.



Nonostante tutto, biancocelesti ancora in piena corsa scudetto a-4 dalla Juventus: "Ma al nostro primo scudetto manca poco, 7 punti per la Champions matematica - osserva Inzaghi da Formello- Sappiamo da dove siamo partiti ma dobbiamo andare prima avanti, poi dopo aver conquistato la Champions ragioneremo partita dopo partita".



"Il Milan è una squadra organizzata con ottimi giocatori. Pioli lo conosco bene. Era qui quando allenavo la Primavera, è un tecnico molto preparato. Ibrahimovic? E' un top player, vedremo se giocherà dall'inizio o entrerà dopo, ma sicuramente sarà un osservato speciale".



"Dobbiamo vedere le condizioni di Leiva e Cataldi: domani mattina capiremo se giocheranno. Oggi si sono mossi un po' con la squadra. Leiva sta un po' meglio, mentre Cataldi non era utilizzabile a Torino: vedremo se riusciremo a convocarli".



"Marusic non ci sarà, probabilmente nemmeno con il Lecce. Vedremo se riusciremo a recuperarlo per il Sassuolo. Siamo abituati in questo periodo a vivere in emergenza, ma sono convinto che la squadra possa fare un'ottima gara domani. Sono fiducioso degli uomini che ho".