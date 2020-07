Inzaghi: "Migliorare la classifica"

Obiettivo secondo posto. Questo è ciò che vuole raggiungere la Lazio di Simone Inzaghi che, dopo un periodo complicato, sembra essere tornata quella che aveva fatto meravigliare tutti nel pre-Covid.



Dopo aver dilagato contro il Verona nello scorso turno di campionato, ora gli occhi dei biancocelesti sono puntati verso la sfida di domani sera contro il Brescia, in programma allo Stadio Olimpico: "Non dobbiamo sottovalutare il Brescia, arriviamo da un'ottima prestazione a Verona quindi domani dovremo fare una grande gara per giocarci al meglio la partita di sabato a Napoli - ha sottolineato il tecnico piacentino in conferenza stampa - Quella contro la squadra di Lopez sara' una partita da affrontare con la giusta motivazione e attenzione".



Nel penultimo atto del campionato 2019/2020 i biancocelesti proveranno a fare un passo in avanti nella conquista del secondo posto, dopo una stagione che rimane in ogni caso da incorniciare, sia per come i ragazzi di Inzaghi hanno messo paura alla Juventus, sia per l'emergenza infortuni alla quale hanno dovuto far fronte: "Domani vedrò le condizioni di chi ha giocato a Verona. Oltre ai soliti Leiva, Lulic e Radu, gli altri saranno disponibili".



"Domani non penserò alla partita di Napoli, ma solamente al Brescia. Per quanto riguarda la formazione, queste ultime due partite servono per consolidare la nostra classifica e cercarla di migliorare - ha proseguito l'allenatore biancoceleste ai canali ufficiali del club - Fascia sinistra? Lulic per noi è importante, ha lasciato a fine febbraio e purtroppo non lo abbiamo recuperato. Al suo posto si sono alternati tanti calciatori come Jony, Lukaku e Djavan Anderson: domani farò le mie valutazioni su chi schierare".



I maggiori dubbi per Inzaghi riguardano il reparto difensivo. Anche oggi Acerbi non si e' allenato con i compagni ed è ancora alle prese con il problema al ginocchio destro rimediato nella gara contro il Cagliari. Il centrale biancoceleste, però, aveva saltato anche la rifinitura contro il Verona, scendendo lo stesso in campo, quindi potrebbe succedere lo stesso anche per la sfida contro i lombardi. Vavro e Luiz Felipe sono in ballottaggio per una maglia al centro della difesa, mentre è confermata la presenza di Patric. A centrocampo rientrerà Lazzari dopo la squalifica di un turno e Jony dovrebbe riprendere il posto a sinistra, essendo in vantaggio su Marusic. In avanti sarà Correa ad affiancare Immobile: Caicedo, infatti, non si e' allenato per un'infiammazione al tendine d'achille e verrà risparmiato sperando di recuperarlo per il match successivo contro il Napoli.