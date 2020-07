Il mondiale riparte dall'Estonia

La Fia ha reso noto il nuovo calendario del Mondiale Rally. Cinque appuntamenti che, unitamente alle tre prove già disputate (Montecarlo, Svezia e Messico) consentono di salvare la stagione e assegnare i titoli iridati Piloti e Costruttori.



Si parte il 4-6 settembre con la tappa inedita dell'Estonia. Spostato in avanti di una settimana invece il Rally di Turchia ora in programma il 24-27 settembre. Resta confermato due settimane dopo lo svolgimento del >Rally di Germania dal 15 al 18 ottobre. Grande soddisfazione e plauso per l'ottimo lavoro svolto dalla federazione italiana che vede ancora la presenza del Rally Italia-Sardegna, ora programmato dal 29 ottobre all'1 novembre. Nell'occasione RaiSport sarà presente sull'isola per raccontare in diretta alcune speciali del rally nonché la power stage conclusiva in programma la domenica dalle ore 12.00.



La conclusione della stagione rallistica sarebbe al momento prevista in Giappone con la gara del 19-22 novembre. Qui il condizionale è d'obbligo poiché molte Case automobilistiche vorrebbero evitare la lunga e onerosa trasferta. In caso di rinuncia o cancellazione della prova nipponica, il Mondiale sarebbe comunque salvo in quanto si raggiungerebbe comunque il numero minimo regolamentare di sette eventi. In caso di ulteriori defezioni la Fia ha già pronto un piano B con l'inserimento del Rally di Ypres, attualmente riserva.



Ricordiamo che dopo tre tappe sal comando della classifica generale c'è il sei volte campione del mondo Sebastien Ogier con la Toyota Yaris con 62 punti frutto di una vittoria (Messico), un secondo posto (Montecarlo) e un quarto (Svezia). Il primo dei suoi inseguitori è il suo compagno di squadra Elfin Evans con 54 punti. Tra i Costruttori la Toyota comanda con 110 punti davanti alla Hyundai con 89 e la M-Sport Ford con 65.