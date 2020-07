Capello: "La Juve è stata fortunata perché le altre sono andate male"

"La Juve è stata fortunata fino ad ora perché le inseguitrici per lo scudetto sono andate piano, tranne l'Atalanta, ed il gioco della Juve è stato discreto. Ha giocato al risparmio". Parola di Fabio Capello a Radio Anch'io lo sport: "in Champions sarà avvantaggiata per il fatto che il Lione non gioca il campionato, ma deve stare attenta perché parte da uno svantaggio di 1-0".



"Dopo lo stop - aggiunge Capello - il calcio in Serie A è ripartito lentamente, ora mi sembra che sia aumentato il ritmo e il campionato è diventato allenante"



SUL MILAN: "Rangnick non lo conosco. E' un allenatore che ha fatto cose interessanti in Germania, non importanti. Viene in Italia in una squadra che non conosce. Sarebbe un anno zero e perderemmo ancora un campionato. Pioli è riuscito a dare una mentalità di gruppo che precedentemente non si vedeva".



OCCHIO A NAPOLI E ATALANTA: "Per l'Atalanta credo che non sia facile. Il Psg ha Mbappè e Neymar, sono abili nell'uno contro uno e nel dribbling. E' squadra che ha grande qualità ma anche questa arriverà all'appuntamento senza aver disputato partite ufficiali. Il Napoli può eliminare il Barcellona? Il Barca di adesso è in grande difficoltà soprattutto quando deve difendere. Il Napoli è ben organizzato, sia in difesa che in attacco. Credo possa fare danni al Barcellona. Sono anche fisicamente molto a posto".



CROLLO LAZIO: "La Lazio non tiene più il passo della Juve? La Lazio era la squadra che anche io pensavo sarebbe stata la più pericolosa per la Juve, erano rimasti tutti a Roma, si erano allenati, ma in campo non avevano più la stessa rabbia a determinazione, è un po' un mistero. Gli attaccanti non si stanno comportando come prima".



QUERELLE RIGORI: "Troppi rigori? C'è una interpretazione corretta dicono gli arbitri, ma non si prende in considerazione la pericolosità dell'azione e la volontarietà. È una assurdità e sta avvenendo solo in Italia, credo vada rivista l'interpretazione del regolamento", ha aggiunto Capello che ha proposto di "mantenere le cinque sostituzioni anche per il prossimo campionato".