A Giacomelli Atalanta-Inter, Rocchi per Juve-Roma

Giacomelli

Sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste ad arbitrare domani sera, sabato 1° agosto, Atalanta-Inter (ore 20.45), gara valida per la 19ª e ultima giornata di ritorno di Serie A, decisiva per l'assegnazione del secondo posto. Gli assistenti saranno Peretti e Bindoni; Nasca al Var, Mondin all'Avar.



Sempre domani, altre quattro partite. Gianluca Rocchi di Firenze dirigerà Juventus-Roma (20.45), coadiuvato da Schenone e Paganessi; Banti al Var, Meli all'Avar.



Per Napoli-Lazio (20.45) scelto Gianpaolo Calvarese di Teramo; Baccini-Vecchi gli assistenti, Di Paolo al Var, De Meo all'Avar.



Marco Serra di Torino fischierà in Milan-Cagliari (20.45); collaboratori Gori-Cangiano, Manganiello al Var, Galetto all'Avar. Michael Fabbri di Ravenna, infine, dirigerà Brescia-Sampdoria (18) con l'ausilio di Raspollini-Saccenti; Giua al Var, Valeriani all'Avar.