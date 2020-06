Zanardi operato alla testa, è in terapia intensiva

Un terribile deja-vu. Alex Zanardi è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Le Scotte di Siena: colpa di un incidente avvenuto nel pomeriggio, lungo la statale 146 di Chianciano, a Pienza. Il 53enne bolognese, ex pilota di Formula Uno e pluricampione paralimpico, stava prendendo parte a una delle tappe della staffetta di "Obiettivo tricolore", un tour che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.



Qualche ora prima aveva postato una story su Instagram, sorridente a Brolio, circondato da alcune decine di cicloamatori e grato per aver ricevuto una collanina con un cuore tricolore. "Solo in Italia accadono certe cose", aveva sorriso.



Poi, attorno alle 17, sulla strada che porta a San Quirico d'Orcia, lo scontro con un mezzo pesante. "Era una giornata di sole, eravamo tutti contenti, a 20 km da Montalcino, ci aspettavano tutti...", la testimonianza di Mario Valentini, ct della nazionale di paraciclismo, che era poco distante. "Non ha sbagliato l'autotreno, ha sbagliato Alex: all'imbocco della curva ha cambiato traiettoria. E ha fatto una manovra azzardata".



L'incidente è avvenuto quando gli atleti si trovavano a pochi chilometri dalla fine della tappa odierna prevista a Montalcino, il camion ha provato a sterzare senza però riuscire a evitare l'impatto. I compagni di staffetta hanno dato subito l'allarme e mentre sul luogo interveniva una pattuglia della Polizia municipale della sezione Amiata-Valdorcia, Zanardi veniva trasportato con l'elisoccorso Pegaso al policlinico Santa Maria alle Scotte.



"In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte a causa di un incidente stradale avvenuto in provincia di Siena - si legge nell’ultimo bollettino medico -, la direzione sanitaria dell'Aou Senese informa che l'intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l'atleta, a causa del grave trauma cranico riportato, è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22.Il paziente è stato poi trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravissime".



Il mondo dello sport e non solo si sta intanto stringendo attorno al suo campione, dal premier Conte a Federica Pellegrini, in tanti hanno subito voluto testimoniare la propria vicinanza a Zanardi.



E la mente non può non andare al terribile incidente del 2001, sulla pista del Lausitzring, che gli costò le gambe e quasi la vita. Ma Alex riuscì a rialzarsi, a inventarsi una nuova vita, ora conduttore tv, ora campione paralimpico di handbike (quattro ori e due argenti fra Londra 2012 e Rio 2016), ora di nuovo pilota: di oggi la notizia che Zanardi avrebbe rappresentato il Bmw Team Italia l'8 novembre prossimo, a Monza, per l'ultima gara del Campionato Endurance GT3 della stagione.



"Quest'anno l'appuntamento di Monza rappresenta molto più di una gara perché si svolge nella regione d'Italia che è stata maggiormente colpita dalla pandemia - erano state le sue parole - Correre a Monza incarna il desiderio di ricominciare dopo il momento difficile che abbiamo passato tutti".

Ma come già in passato, c'è un'altra gara che Alex deve affrontare prima. E l'Ironman italiano, c'è da stare certi, lotterà come sempre.