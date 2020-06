Rossini nuovo libero dell'Itas Trentino: firmato un contratto biennale

Salvatore Rossini

Dopo due stagioni, la maglia di libero dell'Itas Trentino torna sulle spalle di un grande interprete italiano.



Ad indossarla sarà infatti Salvatore Rossini, fra i giocatori più affidabili, esperti e vincenti di questo ruolo.



L'accordo con il 33enne originario di Formia è stato siglato su base biennale e permetterà a Trentino Volley di poter contare su una autentica sicurezza.



Rossini è infatti uno specialista della seconda linea, abituato a giocare da tempo sempre ad alti livelli, come dimostrano le sue eccezionali statistiche in ricezione che lo fanno figurare da anni fra i migliori della Superlega.



Nelle sue precedenti sei stagioni vissute a Modena, ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane (tutte e cinque superando in finale proprio Trento), guadagnando anche spazio in Nazionale, con cui ha conquistato anche una medaglia d'argento all'Olimpiade di Rio 2016.



"Giocare con questa maglia sarà sicuramente particolare, bello e piacevole, perché è vero che ho affrontato spesso Trentino Volley in partite importanti, ma ho sempre ammirato il suo prestigio", ha detto il laziale, che a Trento ritroverà coach Lorenzetti, con cui ha instaurato un feeling particolare negli anni comuni a Modena.