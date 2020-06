Neymar vuole il Barcellona a tutti i costi

Neymar

Il calcio giocato si riavvicina a grandi falcate, ma le voci di mercato non si attenuano. Anzi. In Francia si torna a parlare dei mal di pancia di NEYMAR e del suo possibile pentimento per essersi trasferito nel PSG, lasciando il Barcellona, club che ama, ma anche Messi e Suarez, ai quali è legatissimo. Il brasiliano, secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo, ancora si morde le mani per 'l'errore' commesso e il giornale parla di un rifiuto netto al rinnovo contrattuale con i parigini. L'attuale accordo scadrà nel 2022, ma le intenzioni del fantasista sarebbero chiare: Neymar vuole il Barça e basta.



Anche in Italia si parla di rinnovi: l'incontro fra i dirigenti del Milan e i rappresentati del difensore Alessio ROMAGNOLI, per prolungare l'accordo che scadrà nel 2022, è fissato ad agosto. La Lazio sogna a centrocampo l'arrivo di Rodrigo DE PAUL dall'Udinese, tuttavia a Formello potrebbe esserci spazio anche per Luis SUAREZ CHARRIS, attaccante colombiano del Watford, altra società dei Pozzo: il giocatore è attualmente in prestito alla Real Sociedad, la squadra di San Sebastian. Resta calda la pista per arrivare a Vedat MURIQI, classe 1994, in forza ai turchi del Fenerbahce. Imminente l'annuncio del rinnovo di LUIS ALBERTO: percepirà dal club biancoceleste 3,5 a stagione fino al 2025.



Il Napoli si prepara a salutare l'attaccante MILIK, sul quale ci sono - oltre alla Juve - Arsenal, Everton e Milan. De Laurentiis, per lasciar andare il polacco, vuole 50 milioni. Non un centesimo di meno. Secondo il Sun, PEDRO sarebbe vicino alla Roma, che lo acquisirebbe come parametro zero. Il giocatore spagnolo, però, dovrà limarsi l'ingaggio. Alto elemento pronto a lasciare il Chelsea è il brasiliano WILLIAN. Il Real Madrid ha già messo le mani su Donny VAN DE BEEK dell'Ajax, il Barcellona risponde con TRINCAO, che arriverà al Camp Nou per una cifra vicina ai 45 milioni.