Milan: Pochi dubbi per Pioli in vista della Juventus

Stefano Pioli

Proseguono gli allenamenti in casa Milan, in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma venerdì 12 giugno a Torino contro la Juventus (orario da definire, ndr). Pochi dubbi per mister Pioli, che alla luce delle numerose assenze tra infortuni e squalifiche (Ibrahimovic, Duarte, Castillejo e Theo Hernandez), non ha molte scelte.



Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1, con in difesa Conti e Calabria come terzini. Kjaer avrà la meglio su Musacchio come centrale, mentre è certo di una maglia da titolare il capitano Romagnoli. In mediana, Pioli si affiderà a Bennacer e Kessie, mentre sulla trequarti ci saranno Paquetà, Calhanoglu e Bonaventura. In attacco sarà Rebic la punta titolare, con Leao bocciato e inizialmente in panchina.



Domani penultima seduta prima della rifinitura di giovedì, mentre non sarà prevista alcuna conferenza stampa del tecnico Pioli. In caso di 1-1 come risultato finale (come nel match di andata), si andrà direttamente ai calci di rigore, saltando i tempi supplementari.