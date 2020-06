Psg pronto a raddoppiare l'ingaggio di Mbappè

Kylian Mbappè

Il rinnovo di Kylian Mbappè è l'obiettivo numero 1 del Psg.



Riscattato Icardi dall'Inter e in attesa di capire se il Barcellona proverà davvero a riportare Neymar in azulgrana, Leonardo si concentra sul prolungamento del contratto del campione del mondo da sempre corteggiato dal Real Madrid.



Secondo Le 10 Sport, il club parigino è pronto a offrire all'attaccante lo stesso ingaggio che percepisce il brasiliano, di fatto raddoppiando gli oltre 17 milioni che percepisce attualmente.



Niente rinnovi, invece, per Edinson Cavani e Thiago Silva, due giocatori che hanno scritto la storia recente del Paris Saint Germain.