Hamilton: "La F1 è dominata dai bianchi"

Lewis Hamilton

Il sei volte campione del mondo Lewis Hamilton denuncia e attacca su Instagram il silenzio delle "più grandi star" nel mondo di Formula 1 "dominato dai bianchi" dopo la morte di George Floyd il 46enne afroamericano ucciso a Minneapolis, durante un fermo di polizia.



"Io vedo quelli di voi che stanno zitti, le più grandi star che tacciono di fronte all'ingiustizia - scrive il pilota -. Non un segno da parte di nessuno nella mia industria, che ovviamente è dominata dai bianchi. Io sono ancora l'unico nero qui. Pensavo avreste capito come mai questo succede e avreste detto qualcosa, ma voi non potete stare al nostro fianco. Solo ricordate: io so chi siete e vi vedo".