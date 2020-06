World ranking maschile riparte il 14 giugno

Footgolf

Congelata dal 15 marzo scorso per l'emergenza coronavirus, il 14 giugno - dopo tre mesi - al termine degli eventi del Korn Ferry e del PGA Tour, ripartirà la classifica mondiale del golf maschile.



Questa la decisione del consiglio d'amministrazione del World Golf Ranking. Sul massimo circuito americano maschile del green, dal Charles Schwab Challenge - primo evento (a porte chiuse) post pandemia - ricomincerà la corsa al trono mondiale.



A Fort Worth, in Texas, scenderanno in campo 15 tra i migliori 20 migliori golfisti al mondo, tra questi tutti i primi 5 del ranking. Dal re Rory McIlroy allo spagnolo Jon Rahm (secondo).



Passando per tre ex numeri 1 come Brooks Koepka (ora 3°), Justin Thomas (4°) e Dustin Johnson (5°).



Dal PGA Tour al Korn Ferry Tour, circuito minore dell'organizzazione statunitense che sempre l'11 giugno si ripresenterà ai nastri di partenza con il Korn Ferry Challenge in scena a Ponte Vedra Beach (Florida) sul percorso del TPC Sawgrass.



Vista l'impossibilità per gli altri tour di ripartire in concomitanza col PGA Tour e il Korn Ferry Tour (ad esempio l'European Tour, il massimo circuito europeo tornerà sul green solo il 22 luglio dall'Inghilterra con il British Masters), i criteri utilizzati per il calcolo del world ranking contribuiranno a non creare grandi disparità.



Per le qualificazioni ai tornei Major e ad altri eventi clou, per staccare il pass sarà ritenuta valida l'ultima classifica stilata il 15 marzo scorso, riguardante appunto tutti i circuiti in attività prima del lockdown.