I vertici di RCS Sport: "Pronti a un Giro d'Italia con il pubblico"

L’incontro si è tenuto venerdì mattina a Roma, finalmente in presenza e non solo in forma virtuale. Di fronte al ministro, i vertici di RCS Sport Paolo Bellino e Mauro Vegni e per la Federciclismo il presidente Renato di Rocco e il dt delle nazionali Davide Cassani.Poco più di un’ora di riunione, per presentare il dettagliato protocollo elaborato da RCS Sport. Manca ancora l’ultimo via libera, ma la sensazione è che la strada sia finalmente in discesa. In vista c’è la ripresa del grande ciclismo in Italia, a partire dalle Strade Bianche già il 1° agosto. Ma chiaramente un’attenzione particolare è dedicata al Giro.Ripartenza dalla Sicilia. A margine dell’incontro si è parlato anche del nuovo percorso del Giro numero 103. Ci sono da sostituire le prime tre tappe, previste originariamente in Ungheria. E ora c’è la conferma alle tante indiscrezioni: si ripartirà dalla Sicilia, con l’aggiunta di tre frazioni nel Sud Italia - una sarà in salita - ma senza stravolgere il tracciato già presentato.Via già a metà luglio? La stagione World Tour è destinata - come detto - a riprendere il 1° agosto dagli sterrati senesi. «Ma ora è plausibile immaginare anche gare su base nazionale o regionale già a partire dal 15 luglio», ha spiegato il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco.«Di certo riprendere a correre è fondamentale», aggiunge Davide Cassani. Il direttore tecnico delle squadre nazionali azzurre è ottimista sulle prospettive di ripresa. Ma guarda con qualche preoccupazione alle incognite rimaste nel calendario, a partire da Europei e Mondiali.