Monza, Vicenza e Reggina promosse in B

Vicenza

Monza, Vicenza e Reggina, le capolista dei tre gironi di Serie C al momento dello stop al campionato per l'emergenza coronavirus, vengono promosse in Serie B. Lo ha stabilito il Consiglio Federale riunitosi oggi, che ha confermato la chiusura della stagione regolare della terza divisione.



Oltre a Monza, Reggina e Vicenza verrà promossa in Serie B come quarta squadra la vincitrice dei playoff, che "verranno disputati a decorrere dal 5 luglio 2020 dalle 27 squadre che alla data della sospensione del campionato si sono classificate dal secondo al decimo posto dei tre gironi e dalla vincitrice della Coppa Italia, la cui finale si svolgerà in data 28 giugno 2020 - fa sapere la Figc in un comunicato - Nel caso in cui la squadra vincitrice della Coppa Italia si sia classificata tra le prime dieci del girone, ai play-off avrà accesso la squadra classificatasi all'undicesimo posto del girone in cui milita la squadra vincitrice della Coppa Italia". Nel caso in cui non fosse possibile riavviare il Campionato con la disputa dei playoff, è promossa in Serie B come quarta squadra la migliore classificata dei tre gironi", mentre "nel caso in cui i playoff dovessero avere inizio ma essere sospesi e, pertanto, non fosse possibile concludere gli stessi entro il 20 agosto 2020, è promossa in Serie B come quarta squadra la migliore classificata dei tre gironi tra i club ancora in lizza nei playoff".



Per quanto riguarda le retrocessioni, le squadre classificate all'ultimo posto di ciascun girone sono retrocesse (Gozzano, Rimini e Rieti) mentre le ulteriori sei retrocessioni in Serie D sono determinate a seguito della disputa dei playout tra le squadre classificate al penultimo, al terzultimo, al quartultimo e al quintultimo posto di ogni girone. nel caso in cui, a causa di provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da Covid-19, non fosse possibile concludere il campionato con la disputa dei playout, sono retrocesse in Serie D le squadre classificate all'ultimo, penultimo e terzultimo posto di ogni girone. Alle società della Lega Pro che, pur avendone titolo, decideranno di non prendere parte ai playoff o ai playout dandone comunicazione nei termini previsti dal Regolamento, verrà inflitta esclusivamente la sanzione della perdita della gara non disputata.



E' una grande soddisfazione - il commento di Andrea Arbizzoni, assessore allo Sport del Comune di Monza - ci ripaga di 19 anni di sofferenza, di retrocessioni, di anni difficili che hanno portato il Monza al fallimento. Campionati in cui si sono avvicendati 'faccendieri' che nulla hanno da condividere con il calcio."



"Oggi per la Calabria sportiva e' una bella giornata. Reggio e la Reggina tornano in serie B. Festeggio con voi questo grande risultato". Cosi' Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, in un post su Facebook, commentando la promozione della Reggina in Serie B.



"The Braves are Back ... è SerieB!". Con questo slogan il sito web del L.R. Vicenza festeggia lapromozione tra i cadetti, ufficializzata nel pomeriggio di oggidalla Figc.



La promozione in B del Vicenza "è gioia pura. Lo speravamo fin dall'inizio del precampionato. Lo abbiamo assaporato fintanto che abbiamo potuto vedere il Vicenza in campo. Ora, tra tante tristezze che questi tre mesi ci hanno portato, questo è un momento di felicità". Lo scrive in una nota la senatrice di Iv Daniela Sbrollini