Due turni a Vlahovic e uno a Inzaghi

L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic

Due giornate di squalifica all'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, espulso nel match contro la Lazio.



Lo ha deciso il Giudice sportivo. Il serbo paga per l'esulsione "per condotta gravemente antisportiva, per avere nel 49' del secondo tempo, colpito con una gomitata al volto un avversario".



Un turno a Lucioni (Lecce). Un turno anche all'allenatore della Lazio Simone Inzaghi, espulso al 50' del secondo tempo, "uscendo dall'area tecnica, contestando veemente l'operato dell'arbitro".