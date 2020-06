Menez torna in Italia con la Reggina

Jeremy Menez

"Sono molto felice di tornare in Italia, dove ero già stato 6-7 anni. Per me è come un secondo paese".



Lo ha detto Jeremy Menez, nuovo attaccante francese della Reggina.



"Sono stato accolto alla grande, peccato solo non poter stare vicino ai tifosi. Ma sento già il calore della città, la passione e ci sarà modo di conoscerci", ha aggiunto l'ex giocatore di Milan e Roma.



Su come è nata la trattativa con la Reggina, Menez ha detto: "Avevo perso la passione per il calcio negli ultimi tempi, avevo bisogno di un progetto prima di tutto umano e poi sportivo".



Reggio Calabria è già impazzita e sogna la Serie A. "Un sogno ce l'abbiamo tutti, io sono venuto qui per dare il massimo e andare in Serie A. L'obiettivo è quello, poi nel calcio non si sa mai cosa succederà", ha ammesso. Infine sul big match di oggi pomeriggio in Serie A.



"Milan-Roma mia gara del cuore? Sì, sarà una bella partita e che vinca il migliore. Non posso sbilanciarmi", ha concluso scherzando.