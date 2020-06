Calcio: Lecce e Bari chiedono la riapertura degli stadi al pubblico

Stadio Via del Mare

Lecce e Bari chiedono la riapertura degli stadi al pubblico. "In considerazione dei dati registrati in Puglia nelle ultime settimane e della tendenza al Covid-free della curva epidemiologica, al fine di sensibilizzare le istituzioni nel voler favorire la riapertura al pubblico degli impianti sportivi, l’U.S. Lecce e la SSC Bari hanno redatto congiuntamente un documento indirizzato al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, auspicando che l'Ente Regionale possa farsi portavoce in tal senso.



L'iniziativa, comunque indipendente, si pone l’obiettivo di ridare la possibilità ai tifosi di poter tornare a vivere lo stadio al fianco della propria squadra nelle fasi finali della stagione in corso", è quanto si legge in un comunicato diffuso dalla società leccese e pubblicato sul sito del club.