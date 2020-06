Tare: "Il nuovo Milinkovic? Non dirò mai il nome"

Milinkovic Savic e Tare

"Se ho già in mente il prossimo Milinkovic? Non dirò mai il nome, piuttosto mi ammazzo".



È un'anticipazione dell'intervista integrale al ds della Lazio Igli Tare.



Dalla Francia il quotidiano L'Equipe si dice sicuro di un'imminente offerta di 80 milioni del Psg per il serbo e il compagno biancoceleste Adam Marusic.



Intanto il ds laziale si dice pronto alle alternative: "Penso - prosegue Tare - e l'esperienza mi ha insegnato, che per fare un progetto tecnico importante serva tempo e pazienza. La storia ci ha dimostrato negli anni che alcuni giocatori sono arrivati tra lo scetticismo ma poi sono diventati importanti".