Auguri da tutto il mondo per i 33 anni di Messi

Auguri da tutto il mondo per Leo Messi che oggi compie 33 anni.



Il Barcellona lo ha festeggiato con un affettuoso messaggio sui social network.

Un montaggio audiovisivo con diverse sue foto modificate come se fossero dei disegni.



"Un giorno speciale. Un giocatore unico Complimenti Leo!" accompagna la composizione fotografica, pubblicata in tre lingue (inglese, spagnolo e catalano).



Messaggi di congratulazioni e auguri fin dalla mezzanotte sono arrivati al fuoriclasse del Barça anche dalla sua Argentina.



Questo, come ricorda il Mundo Deportivo nella sua edizione online, è anche il primo compleanno che Leo Messi trascorre nel suo club, perchè da anni aveva sempre concordato di essere in vacanza in questo periodo perché la stagione era finita o che era concentrato con la squadra argentina per giocare alcune competizioni internazionali.

Sarà quindi il primo compleanno che Messi trascorrerà in campo per allenarsi con l'FC Barcelona.