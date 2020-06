Cagliari: guaio al polpaccio, Nainggolan a rischio

Distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro. È il responso degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il centrocampista del Cagliari, Radja Nainggolan.



Per il 'Ninja' sono ora previste terapie specifiche per recuperare dall'infortunio: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del club sardi. Il giocatore, che aveva già saltato l'allenamento di lunedì, non ha partecipato alla partita in famiglia di martedì sera alla Sardegna Arena.



E oggi, mentre i compagni erano al lavoro ad Asseminello, ha cominciato le prime terapie. Apprensione fra i tifosi: l'infortunio non è grave, ma il giocatore potrebbe essere a rischio per la ripresa del campionato, previsto per il 20 giugno al Bentegodi contro il Verona.