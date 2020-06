L'Australia vuole i Mondiali del 2027

Fasi di Australia Inghilterra

Il nuovo presidente della federugby australiana, Hamish McLennan, ha annunciato di aver istituito un consiglio consultivo, composto da sette personalità, tra cui l'ex primo ministro John Howard e il bi-iridato 1991 e 1999, John Eales, che sarà responsabile della presentazione di una candidatura per l'organizzazione della Coppa del Mondo del 2027.



"La Coppa del Mondo del 2027 era una delle mie priorità e abbiamo fatto un passo da gigante verso una candidatura vincente", ha dichiarato McLennan, eletto a metà maggio per far uscire il rugby australiano da una crisi rafforzata dalla pandemia di Covid-19.

I Mondiali del 2027 sono visti come una via d'uscita dal rugby 'aussie', alle prese con difficoltà finanziarie e sportive.



I Wallabies sono infatti scesi al settimo posto nella classifica mondiale, mentre la federazione ha registrato un deficit nel 2019 di 10 milioni di dollari australiani (5,5 milioni di euro).

Alla fine di marzo, a causa della crisi sanitaria, una dozzina di dirigenti ha deciso di ridursi i salari del 30% fino al 30 settembre, mentre gli stipendi dei giocatori sono stati tagliati del 60% circa e il Rugby Australia ha licenziato un terzo del suo staff all'inizio di giugno.



L'ultima Coppa del Mondo organizzata dall'Australia, due volte iridata, risale al 2003, allorché l'Inghilterra infranse i sogni del popolo 'aussie' di sollevare il trofeo sul proprio suolo: i britannici si imposero in finale a Sydney dopo i tempi supplementari per 20-17 grazie a un drop di Johnny Wilkinson.



Dopo la rinuncia dell'Argentina, l'Australia appare dunque come la grande favorita per organizzare la Coppa del Mondo del 2027, anche se l'iter ufficiale non prenderà ufficialmente il via prima di novembre. Anche la Russia si era detta interessata ad ospitare la kermesse ma, a questo punto, potrebbe fare un passo indietro e focalizzarsi sulle edizioni future della rassegna iridata dell'ovale.