Pastore: "Mi è mancata la mentalità per essere un numero 1"

Javier Pastore

L'Huracan lo ha lanciato, il Palermo lo ha messo in mostra, poi la consacrazione al Paris Saint Germain prima del ritorno in Italia grazie alla Roma. Una carriera invidiabile quella del Flaco, ma con la consapevolezza di non aver espresso mai del tutto il proprio potenziale.



A pochi giorni dal suo 31° compleanno, Javier Pastore si racconta a "Tyc Sports" e guardandosi indietro non può fare a meno di nutrire qualche rimpianto. "Avrei potuto fare molto meglio, in tanti me lo dicono. Quando arrivai a Parigi ero reduce da un'ottima stagione al Palermo, mi sentivo un leader in campo. Ma quando arrivarono altri giocatori come Ibrahimovic, che si prese molte responsabilità, lasciai che fosse lui la stella. Ho sempre avuto una mentalità vincente ma mi è mancata quella per pensare di diventare il migliore al mondo".



A differenza, per esempio, di Neymar. "So che nella sua testa pensa di essere il numero uno e ha tutto per riuscirci. Se sta bene, può vincere da solo le partite e avrebbe potuto dare di più di quello che ha dato. Ma è anche questione di trovarsi nel posto giusto al momento giusto ma la mentalità e le qualità per essere al livello di Messi e Ronaldo le ha".



Nella sua speciale classifica dei calciatori con cui ha giocato, mette però Neymar solo al terzo posto, dietro Messi e Ibrahimovic. Dello svedese Pastore ha grande stima, "è molto, molto forte, un attaccante super completo. Con lui ho avuto una grandissima chimica in campo. E' un personaggio ma dentro lo spogliatoio si comporta benissimo. E' il miglior capitano che abbia mai avuto perché lotta fino alla morte per i suoi compagni al di là dell'arroganza che mostra davanti alle telecamere".



Con Totti, invece, si è solo sfiorato. "Qui è unico, è per Roma quello che Maradona è per il resto del mondo. Ha fatto cose incredibili, è difficile che qualcuno possa prendere il suo posto e non mi sarebbe piaciuto essere paragonato a lui perché non mi sento alla sua altezza".