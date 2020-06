Mayweather pagherà i funerali di George Floyd

Floyd Mayweather

L'ex campione di pugilato, Floyd Mayweather, ha deciso che pagherà il funerale di George Floyd. Lo ha riferito a ESPN un suo rappresentante.



Il funerale di Floyd si svolgerà nella sua città natale, Houston, il 9 giugno, ha dichiarato l'avvocato della famiglia Ben Crump. Leonard Ellerbe, ceo della Mayweather Promotions, ha affermato che il campione "probabilmente si arrabbierà con me per averlo detto, ma sì, Mayweather sta sicuramente pagando il funerale".



Soprannominato Pretty Boy Floyd, Mayweather ha ottenuto il bronzo alle Olimpiadi di Atlanta 1996. Da pugile professionista è stato campione del mondo Wbc in cinque categorie differenti di peso.



Secondo quanto ha detto Ellerbe, Mayweather non voleva parlare della propria decisione, ma ha confermato che l'ex campione si è messo in contatto con la famiglia Floyd, che ha accettato la sua offerta.



In passato, ricorda ESPN, Mayweather era intervenuto per coprire le spese funebri dell'ex pugile Genaro Hernandez, morto di cancro all'età di 45 anni, nel 2011.