La Lazio punta l'Atalanta, ampia fase tattica a Formello

Ciro Immobile durante l'allenamento a Formello

Prosegue la preparazione della Lazio in vista della trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, match che per la squadra di Inzaghi segnerà la ripresa del campionato e che è in programma mercoledì 24 con fischio d'inizio alle 21.45.



Stamattina i biancocelesti si sono ritrovati di nuovo nel centro sportivo di Formello per l'ennesima seduta mattutina, iniziata con un riscaldamento atletico e proseguita con delle esercitazioni tecniche incentrate sui passaggi. Marusic è stato provato nuovamente a sinistra con Lazzari trasferito nella corsia di destra, per avere più scelte possibili alla ripresa del campionato.



Continuano a non partecipare Leiva, Cataldi e Jony che sono stati risparmiati per la fase con maggiori carichi, ma sembra che presto verranno riaggregati al gruppo. Vavro e Milinkovic-Savic ormai hanno messo da parte tutti i problemi fisici, mentre Adekanye si è rivisto per un lavoro a parte con il preparatore, dopo il problema muscolare che aveva accusato negli dieci ultimi giorni.



Inzaghi ha impegnato i suoi ragazzi in scatti, corsa a ostacoli ed esercitazioni tattiche sul pressing. La seduta è durata più di un'ora ed è terminata con cross, tiri in porta e un'ampia fase tattica. Domani previsto un ulteriore allenamento mattutino: Immobile e compagni chiuderanno la settimana con un'amichevole in famiglia 11 contro 11.