Addio ad Ashley Cooper, leggenda del tennis australiano

Ashley Cooper

Lutto nel mondo del tennis: e' morto all'eta' di 83 anni Ashley Cooper, leggenda australiana che ha scritto pagine indelebili nella storia del suo sport.



Nato a Melbourne il 15 settembre 1936, Cooper vince nel 1957 il suo primo titolo in singolare dello Slam all'Australian Open contro Neale Fraser e insieme a quest'ultimo si aggiudica il doppio maschile agli US Open.



Il 1958 e' il suo anno migliore, entrando a far parte di quel gruppo ristretto di tennisti (dieci) che sono riusciti a vincere tre titoli dello Slam in una stagione.



Cooper trionfa infatti in Australia, a Wimbledon e agli Us Open, ma al Roland Garros si ferma in semifinale contro Luis Ayala, perdendo cosi' l'occasione di completare il Grande Slam.



Cooper, che ha messo in bacheca con l'australia due Coppe Davis (1956 e 1957), e' stato in testa alla classifica nel 1957 e nel 1958 prima di passare tra i professionisti nel 1959.



Nel 2007 e' stato insignito dell'Officer of the Order of Australia (AO) per il suo impegno nel tennis e nel 1991 e' stato inserito nella International Tennis Hall of Fame.