Spadafora: "Un miliardo per il rilancio dello sport"

"Un miliardo di euro per lo Sport, il più grande investimento mai realizzato".



Così scrive su fb il ministro dello sport Vincenzo Spadafora sottolineando "un pian odi rilancio con mezzo miliardo di euro che il Governo ha stanziato con i recenti decreti, ai quali si aggiungono le risorse ordinarie che abbiamo destinato prevalentemente al rilancio del mondo dello Sport dopo questa terribile crisi sanitaria".



"Mai - prosegue il ministro - lo Stato italiano aveva investito una cifra così importante per il mondo dello sport, un settore che saprà dimostrare di essere un motore per la ripartenza sociale ed economica del Paese".



Spadafora si appella alle forze politiche soprattutto di maggioranza, "chiedo di fare il massimo affinché, oltre il mezzo miliardo di risorse aggiuntive già stanziate dal Governo, riescano in sede di conversione del DL Rilancio a trovare nuove e ulteriori risorse per il mondo dello Sport".