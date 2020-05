Spadafora: "Nelle prossime ore parere del Cts sul calcio"

Vincernzo Spadafora

"Nelle prossime ore arriverà il parere che abbiamo chiesto al Cts sul protocollo della Federcalcio": Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, in una dichiarazione ufficializza che l'annunciata relazione del Comitato tecnico scientifico della Protezione civile sulla ripresa del calcio dopo il blocco per il coronavirus è alle battute finali.



"Noi siamo pronti - aggiunge Spadafora - a sottoporre al Comitato tecnico scientifico le Linee guida per gli allenamenti di tutti gli sport di squadra e le Linee guida per la riapertura di tutti gli impianti sportivi (tra i quali palestre, piscine, circoli sportivi, centri danza) che consentiranno a tutti i lavoratori del mondo dello sport di riprendere le proprie attività".