Renzi: "Il campionato riparta come la Bundesliga"

Matteo Renzi

"Abbiamo combattuto per farlo ripartire, bisogna far ripartire il campionato. Non e' che lo dico perche' mi piace vedere il calcio, anche, ma e' uno sport che da' il 72% di incassi a tutto il resto del mondo sportivo. Quindi e' una cosa che deve assolutamente ripartire".



Lo ha detto il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando della possibile ripartenza del campionato di serie A. "La mia opinione e' che si faccia come in Bundesliga: se un giocatore e' contagiato, prende e va in quarantena lui, non e' che va in quarantena tutta la squadra - ha aggiunto l'ex premier - Quando un deputato e' contagiato, non e' che va in quarantena tutto il Parlamento. Quando una cassiera e' contagiata, non e' che si chiude tutto il supermercato. Allo stesso modo nel calcio vi devono essere le regole della Bundesliga".



"Bisogna ripartire, gli atleti sono seguiti ed hanno tutte le caratteristiche per ripartire - prosegue Renzi - C'e' un elemento di interesse di sport e di passione, non ci sono i danni al calcio che ci sono in altri settori".



"I giocatori di calcio non sono degli ottuagenari che hanno altre patologie, possono essere seguiti con grande attenzione, io credo che il calcio possa ripartire. Poi se non riparte adesso, non riparte neanche ad ottobre, perche' il virus potrebbe esserci lo stesso. Che si fa? Ci si riblocca? Ad un certo punto - conclude Renzi - bisogna ripartire".