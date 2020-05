Il nuovo allenatore della Pallavolo Padova

Jacopo Cuttini è il nuovo allenatore della Kioene Padova. Nato a Milano il 10 maggio del 1973, in bianconero per due stagioni aveva ricoperto il ruolo di assistente allenatore (2017/18) e secondo (2018/19) al fianco dell'ex coach Baldovin. Cuttini vanta inoltre una lunga esperienza da primo allenatore in serie B maschile e femminile, oltre ad aver ricoperto il ruolo di head coach la scorsa stagione al Tinet Gori Wines Prata di Pordenone (serie A3).



Già selezionatore regionale maschile del Friuli Venezia Giulia al Trofeo Delle Regioni dal 2000 al 2003, dal 2017 ha ottenuto inoltre la qualifica di docente federale Fipav. Nel suo palmares anche una promozione in B1 maschile con Cordenons (Pn), una promozione in B1 femminile e una Coppa Italia di B2 con Martignacco (Ud). Cuttini ha raggiunto con il club veneto di Superlega un accordo per la stagione 2020/21 con opzione per il secondo anno.