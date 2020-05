Naomi Osaka l'atleta più pagata al mondo, 29ª in classifica generale

Naomi Osaka

Nessuna come Naomi Osaka. La tennista giapponese, ex numero 1 e oggi decima nel ranking Wta, è l'atleta femminile più pagata al mondo secondo la rivista Forbes.



La nipponica, tra premi e sponsorizzazioni, ha incassato nel 2019 37,4 milioni di dollari (circa 34.3 milioni di euro), 1,4 in più rispetto a Serena Williams. Una cifra record in campo femminile con il precedente primato di Maria Sharapova (29.7 milioni di dollari nel 2015) abbondantemente superato.



Naomi Osaka è 29esima nella classifica generale dei 100 atleti più pagati al mondo, mentre Serena Williams è 33esima ed è la prima volta dal 2016 che due donne entrano nella top 100. La graduatoria completa verrà pubblicata la settimana prossima.