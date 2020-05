Verstappen: "Io alla Ferrari? No!"

Max Verstappen

Max Verstappen si autoesclude dalla corsa alla Rossa e se dovesse puntare un euro sul nome del pilota che sostituira' Vettel in Ferrari, probabilmente lo scommetterebbe su Carlos Sainz.



In diretta Instagram con David Coulthard, il pilota olandese della Red Bull si aspetta che Maranello annunci presto il sostituto del quattro volte campione del mondo ma mette in chiaro che non sara' lui.



"Posso assicurare che resto alla Red Bull - le parole dell'olandese - Ho letto che qualcuno in giro si chiedeva se potessi essere io il prossimo pilota della Ferrari ma non sara' cosi', tocchera' a qualcun altro. E' un grande team e sono sicuro che faranno la scelta giusta, vediamo che succede".



I candidati sembrano essere due: Ricciardo e Sainz. E quando Coulthard gli chiede se l'erede di Vettel avra' un nome di origine italiana o spagnola, Verstappen si sbilancia: "Penso che non avra' un nome di origine italiana. Vediamo".



Ma l'altra grande domanda del momento e' dove andra' Vettel. Bernie Ecclestone, ex patron del circus, da' un consiglio al 32enne pilota tedesco: "Non so se lo farebbe, ma fossi in lui andrei in un team che non e' fra quelli super top. Ha tanta esperienza, e' super talentuoso, sarebbe una grande risorsa piu' per una squadra che non e' riuscita a centrare gli obiettivi che si era posta che non per una Mercedes".



Di sicuro, Vettel non tornera' in Red Bull, parola di Helmut Marko. "E' una questione prettamente economica, non possiamo permetterci due piloti top - ribadisce - Quello che gli ha offerto la Ferrari e quello che guadagna da noi Albon sono cifre distantissime. Siamo sempre in contatto con Sebastian ma sa che al momento abbiamo Max come pilota di punta e non possiamo permetterci due prime guide".