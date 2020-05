Sainz Sr: "Carlos alla Ferrari? Presto sapremo"

Il pilota McLaren Carlos Sainz

Il divorzio a fine stagione tra Sebastian Vettel e la Ferrari e' stata una bomba per il mondo della Formula 1.



Tanti i nomi accostati al team di Maranello per la sostituzione del tedesco, ma tutti danno in pole Carlos Sainz, pilota madrileno della McLaren e figlio del due volte campione del mondo di rally.



A parlare di questa ipotesi e' proprio Sainz senior in una diretta internet.



"Posso dire poco e non voglio ingannare nessuno. E' chiaro che le cose stanno accelerando e che i team non aspetteranno l'inizio della stagione perche' non si sa nemmeno che Mondiale vedremo - spiega l'ex pilota nell'intervista riportata dal sito del quotidiano catalano Mundo Deportivo - Posso dire che Carlos e' felice dove si trova e aggiungere che si stanno muovendo tante situazioni in maniera molto veloce, voglio pensare che presto si sapra' qualcosa perche' non possiamo fare i conti con queste indiscrezioni per altri due mesi. Sono momenti delicati e non posso aggiungere altro".



Di una cosa e' certo Carlos Sainz: suo figlio e' ambizioso. "Come padre vedo che la sua intenzione e' quella di migliorare sempre, fare continui passi avanti, ma deve essere questa la filosofia di qualsiasi pilota e io posso solo incoraggiarlo a pensarla cosi'".