Giovedì incontro tra Figc e Cts per la ripresa

La stagione 2019/2020 del calcio italiano resta in bilico, ma entro fine settimana tutto potrebbe essere piu' chiaro. L'atteso confronto tra la Federcalcio e il Comitato tecnico scientifico (Cts) sul discusso protocollo che disciplina la ripresa degli allenamenti di squadra, gia' piu' volte slittato, e' in programma giovedi' pomeriggio.



Un incontro che potrebbe chiarire definitivamente se i club potranno tornare a lavorare il 18 maggio, come auspicato anche dal ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora.



La Federcalcio ha intanto deciso di posticipare "per la necessita' di maggiori approfondimenti" la riunione del Consiglio federale convocata per venerdi' prossimo: "Per consentire al sistema calcio di fronteggiare la crisi contingente - ha spiegato la Figc in un comunicato - il Consiglio federale saro' prossimamente riconvocato con all'ordine del giorno le tematiche inerenti la ripresa dell'attivita' sportiva e per stabilire le linee guida per l'iscrizione ai prossimi campionati".



Dopo l'incontro di giovedi' sara' piu' chiara la posizione del Governo sulla ripresa degli allenamenti di squadra e, magari, anche sulla ripartenza del campionato. Tra Figc e Cts restano da sciogliere alcuni nodi, a cominciare dal comportamento da tenere qualora si verificasse un nuovo contagio: gli esperti condividono la linea della Federazione medico sportiva italiana e raccomandano una quarantena collettiva di quattordici giorni per tutto il gruppo squadra, uno scenario che, se si manifestasse dopo la ripartenza del campionato, avrebbe il potere di bloccare nuovamente tutto.



I colloqui dei prossimi giorni saranno dunque fondamentali, ma un punto e' chiaro ed e' stato ribadito da Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanita' e componente del Cts: "Nel calcio ci sono 22 giocatori, poi altre 200 persone attorno. va valutato se il rischio e' accettabile - ha osservato Rezza a Radio Radio -. Il medico non farebbe mai ammalare nessuno, ma la decisione e' politica perche' solo la politica puo' fare la sintesi tra i bisogni delle persone, dell'economia e della salute".



La decisione, dunque, spettera' al ministro Spadafora e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "La maggioranza degli italiani non vede di buon occhio la ripresa del campionato - ha ribadito il ministro - ma io non bado in questo momento ai sondaggi. Serve un chiarimento definitivo sul protocollo e lo avremo in settimana".



In attesa del verdetto, dopo Sassuolo e Lecce altri club hanno oggi riacceso i motori. Test medici per i calciatori del Milan, mentre Juventus, Bologna e Udinese hanno anche consentito l'utilizzo delle proprie strutture ai giocatori per allenamenti individuali nel rigoroso rispetto delle norme di distanziamento sociale.



Nei prossimi giorni tocchera' a Fiorentina, Roma, Napoli e Parma. Ma il momento piu' importante sara' quello del confronto tra Federcalcio e Comitato tecnico scientifico: un accordo sul protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi potrebbe spingere anche il Governo a dare il via libera al calcio italiano.