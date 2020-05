Douglas Costa: "Tanti infortuni, ho pensato di smettere"

Douglas Costa (Juventus)

Allenamento nel tardo pomeriggio per la Juventus. Dopo la domenica di riposo, la squadra di Maurizio Sarri si e' radunata al JTC della Continassa per cominciare un'altra settimana di lavoro in vista della possibile ripresa.



Prime avvisaglie di normalita' con il gruppo interamente in campo, esercizi atletici, tecnici e partitelle con circolazione palla. Prosegue anche il recupero di Demiral, che sul campo lavora con il pallone. Oggi, poi, "The Players Tribune" ha pubblicato alcune anticipazioni di un'intervista a Douglas Costa che verra' pubblicata domani per intero: "Avevo pensato di smettere a causa degli infortuni", ha raccontato il brasiliano che poi ha aggiunto: "Scherzo con il mio compagno Alex Sandro dicendo che ho piu' risonanze che presenze".



I troppi infortuni non gli hanno mai permesso di essere considerato uno dei giocatori migliori al mondo e l'ex Bayern Monaco ha aggiunto: "Per colpa mia o no non posso essere nella migliore forma. Questa cosa e' molto fastidiosa".



Douglas Costa ha poi svelato di essersi affidato anche ad un mental coach: "Ogni volta che mi faccio male mi chiedo: 'Cosa ho fatto di sbagliato?'. Mi chiedo perche' non riesco a giocare con continuita'. E' una cosa che mi fa male. Quindi ho chiesto ogni tipo di aiuto. Non so se hai sentito parlare del mental coach, non e' uno psicologo, ma uno che ti mostra come anche fatti dell'infanzia possano ancora condizionarti oggi".



A spingere il brasiliano a continuare e' soprattutto l'amore per il gioco: "Ci sono dei momenti che penso: 'Posso ancora giocare? Perche' scendo in campo e mi faccio male di nuovo'. Poi quando guardo la Tv capisco che questa e' la mia passione e che posso giocare ancora ad alto livello. Questo e' cio' che mi mantiene vivo, so che il calcio non e' uno sforzo per me. Molte volte ci provi, ma poi ti arrendi. Non ha nulla a che fare con i soldi o con l'essere famoso. Il punto e' fare cio' che ti piace e divertirti, questo e' il mio obiettivo".