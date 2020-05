Riecco Ronaldo, tamponi e visite per ricominciare

Cristiano Ronaldo

Tutti con il naso all'insù per rapire il momento in cui l'aereo (privato) di Cristiano Ronaldo avrebbe toccato terra a Caselle, l'aeroporto di Torino.



Un po' come due estati fa, quando sbarcò per la prima volta in Italia da calciatore bianconero, c'era grande attesa per l'epifania del fuoriclasse portoghese; solo che questa volta la situazione è diversa, insomma un po' meno da lustrini e paillettes, con la stagione forse definitivamente compromessa dalla pandemia.



Resta il fatto che il ritorno di CR7 alla casa madre dopo due mesi di quarantena assolata all'isola di Madeira, con la compagna Georgina, i figli e la madre Dolores (omaggiata di un'auto per la festa della mamma), significa un ritorno alla vita anche per la Juventus.



I bianconeri hanno avuto tre contagiati, due guariti (Rugani e Matuidi) e uno ancora alle prese con i postumi del coronavirus (Dybala), il tempo ha smorzato gli umori, le passioni e le acidità della lotta scudetto, quasi che il punto di vantaggio sulla Lazio fosse una distanza siderale dal presente e dal futuro.



In mattinata al J-Medical sono cominciate le visite mediche di chi è rimasto a Torino, da Bonucci a Cuadrado, da Bernardeschi a Ramsey, al terzo portiere Pinsoglio, tutti a distanza di sicurezza e con le mascherine calate sul viso.



Nei prossimi giorni arriveranno anche gli altri componenti dell'organico bianconero, cioè chi aveva lasciato l'Italia per accoccolarsi nel proprio Paese. Pjanic, ad esempio, è a Torino da metà aprile dopo un blitz in Lussemburgo, di Ronaldo si è detto, di Higuain si parlerà ancora a lungo, almeno fino a quando non si sarà risolta la grana del contratto. Storie abbastanza ordinarie di mercato.



Intanto, domani riaprirà la Continassa, chi lo desidererà potrà allenarsi individualmente con l'assistenza di alcune persone dello staff e dei medici. La ripresa vera e propria, in gruppo, dovrebbe avvenire il 18 maggio, in attesa che governo, Figc e Lega sciolgano il nodo del campionato.