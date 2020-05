Sci: le nuove frontiere della Coppa del mondo, sedi a rischio

Sofia Goggia

Interrotta e chiusa in pochi giorni la stagione a seguito della dilagante pandemia di coronavirus con recapito via corriere delle sfere di cristallo ai vincitori, tra essi anche l'italiana Federica Brignone, il mondo dello sci alpino naviga a vista e provando a scoprire nuove frontiere tra dubbi e comitati organizzatori in difficoltà finanziaria.



Il Congresso primaverile della Fis, la federazione internazionale dello sci, era previsto da domani (fino al 25) in Thailandia: non si può viaggiare e quindi le operazioni si svolgeranno nello stesso periodo ma in forma virtuale. I delegati, tra essi anche membri italiani, si ascolteranno e vedranno ognuno dalle rispettive Nazioni.



All'ordine del giorno era previsto l'avvicendamento del presidente della Fis ma il 76enne svizzero Gian Franco Kasper dovra' restare in carica almeno fino al consesso di settembre. Da risolvere ci saranno altre problematiche piu' spinose, dall'assegnazione dei Mondiali delle varie discipline della Fis per le stagioni 2024 e 2025 e soprattutto come approntare la Coppa del mondo di sci alpino (e di conseguenza anche quelle degli altri sport) nella stagione che culminera' con i Mondiali di Cortina d'Ampezzo del febbraio prossimo.



La nuova stagione dello sci dovrebbe iniziare il 25 ottobre dal ghiacciaio austriaco di Soelden ma gli interrogativi non mancano. La problematica legata alle restrizioni di viaggio potrebbe essere risolta - almeno tra i Paesi dell'Unione Europea - nel corso dell'estate. Ci sara' poi da capire come potranno arrivare gli sciatori nordamericani e quelli degli altri continenti se le limitazioni dovessero proseguire. Soelden solo con sciatori europei? Una possibilita'.



Altro interrogativo sono i finanziamenti degli eventi. Si parla di gare senza pubblico e quindi con organizzatori che rischiano una consistente fonte di entrata. Tra le ipotesi c'e' quelle di individuare cinque o sei localita' sulle quali far ruotare le gare con inevitabilmente un calo di competizioni. Quella di ridurre le gare sia maschili che femminili, e quindi togliere sedi dal calendario di Coppa, e' una problematica che si protrae da anni e che gli stessi addetti ai lavori, atleti in primis, vorrebbero al piu' presto risolvere. Il coronavirus potrebbe accelerare questo processo.



Altra idea e' quella di raggruppare uomini e donne nella stessa localita' per evitare uno sforzo doppio agli organizzatori soprattutto se ci saranno gare senza pubblico. In merito agli spettatori, il numero che potra' essere ammesso nei parterre d'arrivo potrebbe variare da Nazione a Nazione. Sembra molto difficile rivedere oltre 100.000 spettatori lungo lo shuss d'arrivo della 'Stref' di Kitzbuhel in Austria oppure sulle tribune della Gran Risa in Alta Badia. La stessa segretaria generale della Fis, nonche' candidata alla presidenza, Sarah Lewis, ha detto, "e' possibile che alcuni organizzatori non siano piu' in grado o disposti a rischiare di ospitare eventi".



C'e' poi il tema quarantena. Si ipotizza di chiedere ai singoli atleti e ai membri dello staff di presentare un certificato medico oppure effettuare sul posto accertamenti sanitari. Altra opzione e' quella di far confluire gli atleti una settimana prima nella localita' della tappa di Coppa per una sorta di quarantena e allenamenti ufficiali sulle piste limitrofi a quella di gara.