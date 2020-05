Conte frena sulla ripresa del campionato di calcio

"Per avventurarsi a fare una data per la ripresa del campionato bisogna avere qualche garanzia in piu' che in questo momento non c'e'". Con una dichiarazione secca, decisa, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sposa appieno la linea del ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora e frena le aspettative del mondo del calcio, che spera proprio nell'intervento di Conte per alleggerire le misure per il ritorno in campo. "Il ministro Spadafora - ha aggiunto Conte - sta seguendo con grande attenzione il mondo dello sport, e' molto responsabile come tutto il Governo. Bisogna prima capire e aspettare che si realizzino le condizioni per la ripresa del campionato, non solo di calcio, in condizioni di massima sicurezza". Lunedi' i club di Serie A potrebbero invero tornare ad allenarsi, ma in pochi lo faranno. Forse nessuno. Persino la Lazio del presidente Lotito, da sempre in prima fila per la ripartenza, sta prendendo tempo per capire se il Governo sia disposto ad accettare la richiesta avanzata dalla Figc rivedendo alcune parti del protocollo approvato in settimana.



Nelle ultime 48 ore, su richiesta di diversi club del massimo campionato, sono all'improvviso tornati in discussione alcuni punti fermi accettati dopo una lunga mediazione. Il primo, peraltro proposto dalla stessa Federcalcio, riguarda i maxi-ritiri che le squadre devono organizzare per (almeno) le prime due settimane, garantendo l'isolamento completo dell'intero gruppo squadra, formato da calciatori, staff tecnico e tutto il personale necessario, testato con tamponi ed esami sierologici per escluderne la positivita' al Covid-19 prima dell'inizio degli allenamenti. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha manifestato al Governo, in particolare al ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora e al ministro della salute Roberto Speranza, le difficolta' incontrate da alcune societa' per l'organizzazione dei ritiri a causa dell'indisponibilita' di strutture e alberghi, da tempo chiusi per l'emergenza sanitaria. Spadafora si e' detto sorpreso per le problematiche insorte su una misura proposta dalla stessa Federcalcio, ma ha aperto la porta alla discussione. Al momento i giocatori possono tornare a casa, ma ad una condizione: durante gli allenamenti bisognera' continuare a rispettare il distanziamento sociale, portando avanti, in pratica, il lavoro fatto da molti club negli ultimi dieci giorni.



Dunque niente partitelle e niente sedute di gruppo. Limitazioni importanti in vista della ripresa dei match ufficiali, che dovrebbero ricominciare il 13 giugno nel crono-programma stilato dalla Lega Serie A, che in giornata ha registrato le dimissioni dal Consiglio del vicepresidente dell'Udinese Stefano Campoccia. Del resto i club conoscono alla perfezione le remore di molti giocatori nei confronti del maxi-ritiro: ecco perche' molte squadre stanno prendendo tempo, nella speranza che il Governo possa rivedere le regole nei prossimi giorni. Ma le parole pronunciate in serata da Conte non lasciano ben sperare il mondo del calcio. Se il protocollo per gli allenamenti collettivi non cambiera', diverse societa' sono comunque gia' pronte a convocare i calciatori in ritiro: oltre alla Lazio, sicuramente il Sassuolo e il Parma. D'altro canto molti club - come per esempio la Spal ("Sono troppe le responsabilita', e' troppo pericoloso: abbiamo aspettato, abbiamo fatto le varie visite ai calciatori, ma siamo in attesa del nuovo protocollo per cominciare a lavorare assieme", ha dichiarato il presidente Walter Mattioli) - vogliono avere rassicurazioni sulla disponibilita' del Governo al colloquio, perche' oltre alla questione dei ritiri c'e' un altro, ancor piu' importante problema da risolvere secondo il mondo del calcio: la quarantena obbligatoria imposta dal protocollo nel caso di un solo, nuovo contagio, rischia di mettere in discussione la ripresa e soprattutto la conclusione del campionato entro la nuova deadline del 2 agosto individuata dall'Uefa e recepita dalla Figc.



Ma anche su questo punto il ministro Spadafora ha lasciato una porta aperta alla speranza: la misura potra' essere rivista e allentata qualora nei prossimi dieci giorni la curva dei contagi restera' sotto controllo. "Ci sono ancora dei nodi da sciogliere, ma mi pare che le dichiarazioni del ministro Spadafora e del presidente Figc Gravina lascino uno spiraglio per una soluzione", ha osservato Umberto Calcagno, vicepresidente dell'Aic, molto vicina ai timori manifestati da diversi giocatori. Dopo aver ascoltato le parole di Conte, di sicuro i club dovranno avere pazienza. Se la soluzione non dovesse arrivare a breve, consentendo al campionato di ripartire a meta' giugno per concludersi a inizio agosto, il presidente Gravina ha intanto lanciato ufficialmente il piano B: play-off e play-out per ridurre i tempi necessari ad assegnare lo scudetto e individuare le squadre retrocesse. Con una possibile riforma dei campionati 2020/2021, che la Federcalcio potrebbe rilanciare grazie all'ultima, importante norma "paracadute" approvata dal Governo.