Il nuovo calendario UCI: Giro d'Italia a ottobre, Tour dal 29 agosto

Pubblicato il nuovo calendario ufficiale UCI 2020, ridisegnato dalla pandemia, che prevede la disputa dei tre grandi giri in 71 giorni e le "classiche monumento" collocate durante le gare di tre settimane, in modo da completare il calendario World Tour nell'arco di tre mesi e mezzo.



Il Tour de France si disputerà nelle date annunciate (29 agosto-20 settembre), il Giro d'Italia dal 3 al 25 ottobre e la Vuelta di Spagna dal 20 ottobre all'8 novembre, ma in 18 tappe.



Un altro aspetto da prendere in considerazione sarà la coincidenza delle classiche monumento con i grandi giri: Liegi e Fiandre andranno in scena durante il Giro, la Parigi-Roubaix durante la Vuelta.



I Mondiali restano dal 20 al 27 settembre.



Ecco il calendario completo:



- 1 agosto: Strade Bianche (Italia)



- 5-9 agosto: Giro della Polonia (Polonia)



- 8 agosto: Milano-Sanremo (Italia)



- 12-16 agosto: Giro del Delfinato (Francia)



-16 agosto: London-Surrey Cycle Classic (Gran Bretagna)



- 25 agosto: Bretagne Classic - Ouest-France (Francia)



- 29 agosto -20 settembre: Tour de France (Francia)



- 7-14 settembre: Tirreno-Adriatico (Italia)



- 11 settembre: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)



- 13 settembre: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)



- 29 settembre -3 ottobre: BinckBank Tour



- 30 settembre: La Freccia Vallone (Belgio)



- 3-25 ottobre: Giro d'Italia (Italia)



- 4 ottobre: Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio)



- 10 ottobre: Amstel Gold Race (Paesi Bassi)



- 11 ottobre: Gent-Wevelgem (Belgio)



- 14 ottobre: A Travers la Flandre (Belgio)



- 15-20 ottobre: Gree - Tour of Guangxi (Cina)



- 18 ottobre: Il Giro delle Fiandre (Belgio)



- 20 ottobre - 8 novembre: Vuelta de España (Spagna)



- 21 ottobre: Driedaagse Brugge-De Panne (Belgio)



- 25 ottobre: Parigi-Roubaix (Francia)



- 31 ottobre: Il Lombardia (Italia)