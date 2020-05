Froome al team Israel? Il patron: "Vediamo cosa succede"

Lo fa ai microfoni del canale locale Sport5, che da giorni - come tutto il mondo del ciclismo - si interroga sul futuro del quattro volte vincitore del Tour de France.Nel giorno che vede il britannico compiere 35 anni, tutte le opzioni sono in effetti aperte.Lo stesso Froome non ha voluto smentire le voci su un suo clamoroso addio al Team Ineos già ad agosto, a stagione in corso e non alla naturale scadenza del contratto:Un accordo per il rinnovo tra Froome e Ineos non c’è. Forse anche per i dubbi sul totale recupero del britannico dopo il grave incidente al Delfinato 2019. Intanto da più parti si parla di malumori sul ruolo - non da capitano unico ma da co-capitano insieme a Bernal e Thomas - che la squadra riserverebbe al suo uomo simbolo per la prossima Grande Boucle.La pista israeliana è una delle più calde e il motivo lo incarna lo stesso Sylvain Adams. Il co-fondatore della Israel Startup Nation è uno degli uomini più ricchi di Israele. Ha già speso milioni per formare e far crescere la squadra, ma anche per portare Madonna a cantare a Tel Aviv e soprattutto per ospitare in Israele le prime tre tappe del Giro d’Italia 2018.Per le sue ambizioni sembra non esistere prezzo troppo alto. Nemmeno i 4,5 milioni di euro del contratto attuale di Froome. E nemmeno in un periodo che vede quasi tutte le altre formazioni in grande crisi, dopo lo stop forzato per il coronavirus."Froome ha vinto sei grandi giri - ha detto Adams a Sport5 - ed è chiaramente una superstar nel mondo dello sport. Vediamo cosa succede, ma non posso commentare su questi temi. Quest’anno la squadra gareggerà per la prima volta al Tour e sarà un momento storico".Le altre piste. Quella spagnola sembra molto raffreddarsi, dopo che il numero uno del Team Movistar Eusebio Unzué ha riferito al «Diario de Navarra» che ci sarebbero «zero chance» per l’ingaggio di Froome.Tiepida invece la strada che porta alla Bahrain McLaren, e in questo caso le parole che pesano sono quelle di Rod Ellingworth. Oggi uomo chiave della formazione mediorientale-britannica, Ellingworth è stato a lungo al fianco di Froome nel Team Sky.E al sito specializzato Cyclingews ha ammesso: "Ho parlato con Chris, ma non direi che è un nostro obiettivo immediato. So però che il suo contratto è in scadenza e che si sta guardando intorno, ma al momento sono più alte le chance che rimanga dov’è".