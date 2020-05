Ciclismo e fase 2: tutte le regole

purché da soli e nel confine della regione. Questo prevede da lunedì 4 maggio la fase 2 tracciata dal governo. La Federazione Ciclistica Italiana sta ultimando però le proprie linee guida, per ampliare il raggio delle precauzioni.«Prima di divulgarle - ha spiegato a Raisport il presidente Renato Di Rocco - attendiamo le indicazioni da parte della commissione tecnico-scientifica del governo. Ma abbiamo chiaro che dobbiamo essere cittadini prima che ciclisti e usare ogni precauzione per non diventare veicoli di contagio».. «Come indicato nel decreto - ha chiarito Di Rocco - potranno uscire in bici tutti, professionisti e amatori. Ma in questa fase si potrà pedalare da soli e nell’ambito della propria regione, salvo che in Liguria e Friuli-Venezia Giulia dove è possibile farlo già dal 27 aprile ma i confini indicati sono quelli del comune».. «La distanza minima di sicurezza - prosegue il presidente FCI - va rispettata nell’ordine dei 20-25 metri e calibrata anche in funzione della velocità».. Attenzione assoluta alle buone pratiche di igiene e anche a sudore e saliva come possibili veicoli di contagio. Sono le indicazioni condivise dalla Federazione Ciclistica Italiana con l’ACCPI, l’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani. Il decalogo è disponibile dal 1° maggio a questo link: https://www.accpi.it/iovadoinbici-decalogo-per-tornare-ad-allenarsi-ciclismo/ . Non saranno da indossare, ma sarà consigliato averle con sé, spiega Di Rocco: «Non è un’indicazione contenuta nel decreto, ma crediamo sia utile avere mascherina, guanti e magari gel disinfettante per tutti quei casi in cui un ciclista si trovi ad interagire con le forze dell’ordine o con le comunità dove svolge l’attività sportiva».